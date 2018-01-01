Описание:

Очиститель текста - это универсальный инструмент для очистки и форматирования текста, который может выполнять множество сложных текстовых операций. Он может удалить ненужные пробелы и нежелательные символы. Он также может изменять регистр букв, преобразовывать типографские кавычки, удалять повторяющиеся строки/абзацы и слова, конвертировать жирные и курсивные буквы в кодировке Юникод в обычные буквы, исправлять интервалы между знаками препинания, удалять знаки ударения, декодировать коды символов, очищать теги HTML, конвертировать URL-адреса в ссылки и многое другое. А также создать свой собственный список «Найти и заменить».

Инструмент очень настраиваемый. Вы можете настроить параметры в зависимости от ваших личных предпочтений. Ваша пользовательская конфигурация автоматически сохраняется в вашем браузере, поэтому вам не придется полностью переделывать настройки при следующем посещении.

Основная цель этой утилиты - отформатировать неформатированный текст и удалить все ненужные символы, которые часто присутствуют в текстах, которые были скопированы непосредственно с текстовых процессоров, веб-страниц, PDF-файлов, клиентских заметок и электронных писем.

Как использовать?

Просто скопируйте и вставьте текст в поле ввода, настройте параметры ниже, установив или сняв флажки и нажмите кнопку Очистить. Очищенная и отформатированная версия текста появиться в тестовом окне.

В случае ошибки?

Не получили желаемый результат? Не беспокойтесь, вы можете начать сначала с измененными настройками. Нажатие кнопки Отменить очистит текстовое поле от неправильно введенного текста.